"Не нашла такого, как он": Фариза Ескермес рассказала, как встретила возлюбленного

Фариза Ескермес с возлюбленным. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская певица и актриса Фариза Ескермес рассказала в Instagram, как встретила свою любовь. Она отметила, что только с ним обрела спокойствие и ощутила гармонию в отношениях, передает NUR.KZ.

Ранее показавшая возлюбленного Фариза Ескермес ответила на критику хейтеров. Сегодня девушка рассказала, как познакомилась с любимым человеком в 2014 году.

Она отметила, что любовь - это лучшее, что случилось с ней. В тот день она шла по делам и увидела на улице толпу парней.

"Один из них шустро подошел ко мне и начал знакомиться. Это был Андрей. Честно признаться, я эту историю не помню. Это все мне рассказал в 2020 году сам Андрей, остались доказательства.

В тот день, в 2014 году я, видимо, дала ему свой номер и он начал мне писать. У него сохранилась вся переписка, в итоге я его заблокировала, видимо, достал он меня тогда и, может, не понравился, тем более светлые парни меня не привлекали, еще и европейской внешности.

Недавно я снова прочла всю переписку (я как-нибудь это выложу), Андрей тогда написал пророческие слова: "Фариза, ты в итоге не найдешь такого, как я, это не понт, это факт". Так и случилось, не нашла я такого, как он.

Прошло много лет. Уже 2020 год. За спиной певческая карьера, снимаюсь в сериалах, в кино, чуть ли не вышла замуж за другого… Нагулялась, повзрослела, повидала жизнь", - написала актриса.

Встреча, произошедшая спустя шесть лет, оказалась судьбоносной. Андрей вновь появился в ее жизни. Он оказался другом ее знакомого.

"Андрей был слишком уверен в себе, в нем была дерзость, слишком красивые глаза, отличный юмор и очень добрая душа. В общем, отличался он сильно.

Если все парни в буквальном смысле бегали за мной, он стоял на месте. Это меня и привлекало. "Все же бегают за мной, а ты чего стоишь, не добиваешься?" - думала я.

В итоге я сама ему написала: "А давай в горы сходим?". Он сразу позвонил по видеозвонку и больше не отпускал", - рассказала Фариза.

Актриса призналась, что душа чувствует, твой ли это человек. Она заявила, что в общении с Андреем с первых дней обрела спокойствие и гармонию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2009381-ne-nashla-takogo-kak-on-fariza-eskermes-rasskazala-kak-vstretila-vozlyublennogo/