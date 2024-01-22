"Я влюблена": звезда сериала "Мошенники" показала фото с отдыха на Мальдивах

Звезда сериалов "Мошенники" и "Бажа" показала новые фотографии с отдыха на Мальдивах. Фанаты пожелали ей хорошего времяпровождения и восхитились ее фигурой, передает NUR.KZ.

Свежие фото украсили ленту Фаризы в Instagram.

"Это какой-то рай. Никакой суеты, беготни, мыслей и забот. Даже ставить безумные цели здесь неохота. Океан исцеляет тело и разум, и наполняет любовью. Душа моя ликует здесь. Мальдивы… Я влюблена", - написала она.

Девушка запечатлелась на пляже и пирсе в прозрачном платье в горошек, под которым проглядывается черное бикини.

"Не могу насмотреться", "Жаным, твоя красота превосходит даже великолепие Мальдивских островов", "Какая прелестная", "Шикарная", "Невероятно красиво", - отметили звездные коллеги и поклонники.

Ранее фотосессия Фаризы смутила некоторых ее фанатов.