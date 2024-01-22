"Где муж? Где ребенок?": новое фото Жанар Дугаловой вызвало вопросы фанатов
Опубликовано:
Жанар Дугалова отметила день рождения. Популярная казахстанская певица выложила фото с благодарностью за поздравления. Снимок, однако, спровоцировал разговоры о ее личной жизни, передает NUR.KZ.
На прошлой неделе Жанар Дугаловой исполнилось 37 лет. Исполнительница хита "Айта берсiн" опубликовала нежный снимок - на нем Дугалова в розовом платье сидит посреди большой цветочной композиции.
"Большое спасибо всем за поздравления! Пусть ваши пожелания вернутся вам во сто крат!" - с благодарностью написала Жанар под публикацией.
В то время как одни похвалили внешний вид популярной исполнительницы, другие принялись обсуждать ее личную жизнь.
Еще в сентябре поклонники Дугаловой заподозрили, что их любимая певица беременна. Однако, после этого она выкладывала фотографию в обтягивающем платье. Вот и сейчас наряд артистки подчеркнул ее талию.
"Уже родили?", "Где ее муж? Где ребенок? Ничего не поняла", "Она же была беременна", "Старое фото?" - написали в комментариях подписчики.
Недавно мы рассказывали, как складывается жизнь и творческий путь Жанар Дугаловой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2056695-gde-muzh-gde-rebenok-novoe-foto-zhanar-dugalovoy-vyzvalo-voprosy-fanatov/