"Где муж? Где ребенок?": новое фото Жанар Дугаловой вызвало вопросы фанатов

Жанар Дугалова отметила день рождения. Популярная казахстанская певица выложила фото с благодарностью за поздравления. Снимок, однако, спровоцировал разговоры о ее личной жизни, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе Жанар Дугаловой исполнилось 37 лет. Исполнительница хита "Айта берсiн" опубликовала нежный снимок - на нем Дугалова в розовом платье сидит посреди большой цветочной композиции.

"Большое спасибо всем за поздравления! Пусть ваши пожелания вернутся вам во сто крат!" - с благодарностью написала Жанар под публикацией.

В то время как одни похвалили внешний вид популярной исполнительницы, другие принялись обсуждать ее личную жизнь.

Еще в сентябре поклонники Дугаловой заподозрили, что их любимая певица беременна. Однако, после этого она выкладывала фотографию в обтягивающем платье. Вот и сейчас наряд артистки подчеркнул ее талию.

"Уже родили?", "Где ее муж? Где ребенок? Ничего не поняла", "Она же была беременна", "Старое фото?" - написали в комментариях подписчики.

Недавно мы рассказывали, как складывается жизнь и творческий путь Жанар Дугаловой.