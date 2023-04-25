Режиссер Куаныш Бейсеков и актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай совершили обряд "неке"

Куаныш Бейсеков. Фото: instagram.com/kukabeisek

Бывший режиссер клипов группы "Ирина Кайратовна" Куаныш Бейсеков заключил брак по мусульманским традициям. О важном событии Куаныш сообщил в соцсети, передает NUR.KZ.

Избранницей 27-летнего режиссера стала актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай. Девушка известна казахстанскому зрителю по историческому фильму "Казахское ханство. Алмазный меч", а также сериалам "Алтын тақ", "Сүйе білсең".

О заключении брака по мусульманским традициям Куаныш сообщил своим подписчикам в Instagram. В сторис режиссер разместил фото со своей невестой на фоне мечети.

"По воле Аллаха мы совершили "неке", - написал Куаныш.

Сторис Куаныша Бейсекова. Скриншот: instagram.com/kukabeisek

Молодые люди в этот же день отдохнули в парке, катаясь на каруселях. Видео режиссер также разместил в сторис.

"Медовый месяц, медовый день", - заявил Куаныш.

Отметим, Куаныш Бейсеков является одним из авторов YouTube-шоу "Ирина Кайратовна". Некоторое время назад он покинул проект. Избраннице режиссера 26 лет, она не только успешная актриса, но и бизнесвумен. Газиза воспитывает маленького сына от первого брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018214-rezhisser-kuanysh-beysekov-i-aktrisa-gaziza-tansholpan-tleubay-sovershili-obryad-neke/