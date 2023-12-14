Показавшая округлившийся живот Газиза-Таншолпан Тлеубай поведала о буднях в декрете

Казахстанская актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай, супруга режиссера Куаныша Бейсекова, недавно показала в соцсети округлившийся живот, а также поведала о своих буднях в декрете, передает NUR.KZ.

В апреле этого года бывший режиссер клипов "Ирины Кайратовна", один из авторов YouTube-шоу группы Куаныш Бейсеков и актриса Газиза-Таншолпан Тлеубай заключили "неке".

Актриса известна зрителям по историческому фильму "Казахское ханство. Алмазный меч", а также сериалам "Алтын тақ", "Сүйе білсең". У нее есть сын от первого брака.

Не так давно Газиза-Таншолпан разместила в своем блоге фото с округлившимся животом.

"Сборы", - лаконично подписала она снимок.

"Жаным", "Мамуля", "Красотка, легких тебе родов", "Коллаб Куки и Гази", "Милашка", - написали под фото пользователи соцсети.

Сегодня в сторис она показала, чем занимается в декрете. Актриса увлекается выпечкой и проводит время с сыном.