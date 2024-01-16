Али Окапов посмеялся над своими детскими фото с Розой Рымбаевой

Али Окапов опубликовал серию архивных снимков со своей знаменитой мамой - Розой Рымбаевой. Певец посмеялся над одной из детских фотографий с пятнами на лице, передает NUR.KZ.

Али Окапов показал серию детских фотографий вместе с мамой - Розой Рымбаевой. Над одним из снимков певец посмеялся в историях Instagram - на его лице были пятна от ветрянки.

Роза Рымбаева и Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Всего в карусели было девять архивных кадров из жизни Розы Рымбаевой - концертной и личной. На снимках также присутствовали маленький Али Окапов и его покойный отец - знаменитый казахстанский дирижер Таскын Окапов.

Недавно Али Окапов публиковал кадры со своей супругой и сыном - фотографии умилили Казнет. Свое детство музыкант вспоминал, обсуждая количество комнат в квартире знаменитой матери - тогда он рассказал, что этот вопрос попадался выпускникам на ЕНТ.