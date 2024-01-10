Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Такие классные ребята": новые фото Али Окапова с женой и сыном умилили Казнет

Опубликовано:

Али Окапов и Акерке Буркитбай
Али Окапов и Акерке Буркитбай. Фото: instagram.com/akerkeburkitbay

Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай разместила в своем Instagram-аккаунте новые семейные фото с мужем, певцом Али Окаповым, и сыном Зейном, передает NUR.KZ.

Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном отправились на Кок Тобе. Малыш Зейн наблюдал за животными в мини-зоопарке. Семья прекрасно провела время.

"Когда мы были маленькими, в наших семейных альбомах всегда были такие фото. Тогда мы были детьми и родители носили нас на руках. Теперь мы сами стали родителями. Пусть в моей ленте будут такие же фото, как в моем детстве", - написала Акерке.

"Храни Всевышний красивую, талантливую семью!", "Пусть Зейн растет крепким и здоровым ребенком", "Прекрасная семья", "Ребята, обожаю вас и вашу семью", "Будьте счастливы", "Такие классные ребята", - отметили подписчики.

Напомним, Али Окапов после скандала с орденом "Құрмет" получил еще одну премию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054781-takie-klassnye-rebyata-novye-foto-ali-okapova-s-zhenoy-i-synom-umilili-kaznet/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.