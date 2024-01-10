"Такие классные ребята": новые фото Али Окапова с женой и сыном умилили Казнет
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Казахстанская кобызистка Акерке Буркитбай разместила в своем Instagram-аккаунте новые семейные фото с мужем, певцом Али Окаповым, и сыном Зейном, передает NUR.KZ.
Али Окапов и Акерке Буркитбай с сыном отправились на Кок Тобе. Малыш Зейн наблюдал за животными в мини-зоопарке. Семья прекрасно провела время.
"Когда мы были маленькими, в наших семейных альбомах всегда были такие фото. Тогда мы были детьми и родители носили нас на руках. Теперь мы сами стали родителями. Пусть в моей ленте будут такие же фото, как в моем детстве", - написала Акерке.
"Храни Всевышний красивую, талантливую семью!", "Пусть Зейн растет крепким и здоровым ребенком", "Прекрасная семья", "Ребята, обожаю вас и вашу семью", "Будьте счастливы", "Такие классные ребята", - отметили подписчики.
Напомним, Али Окапов после скандала с орденом "Құрмет" получил еще одну премию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054781-takie-klassnye-rebyata-novye-foto-ali-okapova-s-zhenoy-i-synom-umilili-kaznet/