Али Окапов ответил на вопрос о количестве комнат в квартире Рымбаевой

Али Окапов прокомментировал в Instagram слухи касательно размеров жилплощади матери. Певец ответил, действительно ли в квартире Розы Рымбаевой, в которой вырос Окапов, было 10 комнат, передает NUR.KZ.

Али Окапов показал видео прогулки с сыном Зейном в Алматы. Локацию молодой отец выбрал не случайно - рассказывает, что вырос в районе Площади Республики.

Параллельно с этим Окапов решил развеять слухи относительно размеров квартиры своей знаменитой матери Розы Рымбаевой, в которой Али вырос. По его словам, этот вопрос встречался в некоторых тестах на ЕНТ по истории Казахстана. Певец назвал адрес вплоть до квартиры, а также номер домашнего телефона.

"Площадь Республики, Байсеитовой 40/1, кв. 13. Домашний телефон был 63-28-76. Жили мы на 4 этаже, квартира площадью в 74 квадратных метра. Слышал что в некоторых тестах ЕНТ был вопрос про квартиру Рымбаевой, а точнее количество комнат. Правильным ответом было - 10 комнат", - пишет Али.

У музыканта возникли вопросы к авторам.

"Во-первых конечно какую ценность для истории РК несет эта информация? Во вторых откуда вообще она? И почему личная (дез)информация о имуществе человека вот так тиражируется? Вопросов много конечно к авторам, но это была чушь конечно", - высказал свое мнение Окапов.

Недавно Али Окапов показал фото подросшего сына Зейна.

Сын Розы Рымбаевой также рассказал, что в свое время отказался от участия в двух бойбэндах.