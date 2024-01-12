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"Берегите себя": Жулдыз Абдукаримова упала, танцуя на снегу (видео)

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Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз Абдукаримова напугала поклонников - записывая красивое видео для соцсетей, актриса поскользнулась на снегу и упала. Ролик Жулдыз все-таки показала, посмеявшись над собой, передает NUR.KZ.

Смотря яркие и красивые видео в Instagram, не всегда задумываешься, чего человеку стоило их записать. Жулдыз Абдукаримова - яркий тому пример.

Холодным астанинским вечером казахстанская актриса захотела снять эффектный ролик. Абдукаримова отправилась на прогулку в центре левобережья.

Елка, световая арка, красивый зимний аутфит и позитивный настрой Жулдыз - все должно было получиться мило и красиво. Однако, кружась на каблуках по плотному слою снега, звезда не удержала равновесие и упала всем телом на лодыжку.

Абдукаримова не стала вырезать момент с падением, напротив, сделала на нем акцент. Судя по всему, позитивный настрой актриса все-таки не утратила.

Стоит отметить, что супруга Кайрата Нуртаса ранее повреждала ту же самую ногу во время пребывания на гастролях в прошлом месяце.

"На самом деле, это следствие смещения поясничного отдела позвоночника в Жетысае. Прошел месяц, но я все еще лечусь. Внезапно мои ноги будто перестали меня слушаться", - написала Жулдыз под публикацией.

Подписчики казахстанской звезды пожелали ей скорейшего выздоровления и призвали ее беречь себя.

Недавно Абдукаримова и Нуртас вместе с детьми отдохнули в Катаре. Кайрат преподнес любимой супруге подарок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055118-beregite-sebya-zhuldyz-abdukarimova-upala-tantsuya-na-snegu-video/

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