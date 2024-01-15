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"Мы рисковые родители": недавно родившая Байзакова улетела отдыхать в Таиланд с семьей

Опубликовано:

Айжан Байзакова
Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова увезла полуторамесячного сына в первое путешествие. Известная казахстанская блогерша с семьей отправились отдыхать в Таиланд, передает NUR.KZ.

"Первое путешествие Асада", - объявила Айжан в Instagram-посте. Второму сыну популярной блогерши недавно исполнилось 40 дней - молодая семья провела традиционный обряд, а после улетела в теплые края.

"Он (Асадулла - новорожденный сын Байзаковой - прим. ред.), будучи в животе, уже облетел более 7 стран (Япония, Англия, Шотландия, Испания, Италия, Франция, Мальдивы) + в копилку Таиланд.

Мы, конечно, рисковые родители, нашим детям придется с этим мириться", - подписала публикацию Айжан. Девушка выложила фотографию с супругом и малышом на пляже.

Айжан признается - всей семьей переживали, как пройдет первая поездка новорожденного малыша. Однако, все получилось успешно. Особенным путешествие стало и по другой причине, рассказывает инста-дива.

"Это первая поездка в моей жизни, где я ничего не контролирую, просто иду за мужем. Расслаблена как никогда", - пишет Байзакова.

Недавно Айжан рассказывала, как перенесла послеродовую депрессию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2055440-my-riskovye-roditeli-nedavno-rodivshaya-bayzakova-uletela-otdyhat-v-tailand-s-semey/

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