"Мы рисковые родители": недавно родившая Байзакова улетела отдыхать в Таиланд с семьей

Айжан Байзакова увезла полуторамесячного сына в первое путешествие. Известная казахстанская блогерша с семьей отправились отдыхать в Таиланд, передает NUR.KZ.

"Первое путешествие Асада", - объявила Айжан в Instagram-посте. Второму сыну популярной блогерши недавно исполнилось 40 дней - молодая семья провела традиционный обряд, а после улетела в теплые края.

"Он (Асадулла - новорожденный сын Байзаковой - прим. ред.), будучи в животе, уже облетел более 7 стран (Япония, Англия, Шотландия, Испания, Италия, Франция, Мальдивы) + в копилку Таиланд.

Мы, конечно, рисковые родители, нашим детям придется с этим мириться", - подписала публикацию Айжан. Девушка выложила фотографию с супругом и малышом на пляже.

Айжан признается - всей семьей переживали, как пройдет первая поездка новорожденного малыша. Однако, все получилось успешно. Особенным путешествие стало и по другой причине, рассказывает инста-дива.

"Это первая поездка в моей жизни, где я ничего не контролирую, просто иду за мужем. Расслаблена как никогда", - пишет Байзакова.

Недавно Айжан рассказывала, как перенесла послеродовую депрессию.