"Мужчины, терпения": Байзакова поделилась, как перенесла послеродовую депрессию
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Популярная казахстанская блогерша Айжан Байзакова поделилась непростым опытом послеродовой депрессии. Девушка стала мамой во второй раз в ноябре прошлого года, передает NUR.KZ.
28-летняя Айжан Байзакова и ее супруг Нурбек Арыстан на днях отметили 40 дней с рождения их совместного сына Асадуллы. У Айжан также есть старший сын Алан.
Автор популярного инста-блога решила поделиться опытом послеродовой депрессии. По словам Байзаковой, со старшим сыном у нее не было такого опыта.
"Я думала, что это все придумывают", - говорит Айжан.
Однако, родив второго ребенка, блогерша признается - с симптомами послеродовой депрессии ей все-таки пришлось столкнуться. Байзакова также рассказала подписчицам, как мужья могут помочь справиться с этим.
"Главное, чтобы ваш муж был к этому готов и не ругался с вами, потому что вы эмоционально нестабильны. Я, например, плакала вообще без повода, ревела как не в себя.
И у меня были странные чувства к Асаду. Я вообще не понимала, что происходит. У меня даже Нурбек спрашивал: "ты его любишь вообще или нет?". Я говорю: "да", но в то же время у меня внутри были странные чувства", - признается Байзакова.
Супруг Айжан посоветовал мужчинам, чьи жены проходят через послеродовую депрессию, терпения и любви.
"Сейчас со мной все нормально, поэтому, девочки - это нормально, не стыдитесь этого, а мужчины, вам терпения", - заключила инста-дива.
Накануне Айжан Байзакова поведала о страхах перед браком, а также рассказала, смогла бы жить с родителями мужа или нет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054508-muzhchiny-terpeniya-bayzakova-podelilas-kak-perenesla-poslerodovuyu-depressiyu/