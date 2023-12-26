"Терпела невыносимую боль": актриса Жулдыз Абдукаримова получила травму во время спектакля

Отечественная актриса театра и кино Жулдыз Абдукаримова, супруга певца Кайрата Нуртаса, рассказала в соцсети, как получила травму на сцене и ей пришлось вызвать скорую помощь, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова играет роль в спектакле "Қара шекпен" в драматическом театре имени Жандарбекова в Жетысае.

Актриса рассказала, что 20 дней их театральная труппа готовилась к постановке. Зрители, пришедшие на премьеру, оценили их игру бурными аплодисментами. Однако Жулдыз решилась рассказать и о том, что было за кулисами.

"После первого акта, я подвернула ногу и сильно упала", - написала она.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Подписчики поинтересовались ее здоровьем, отметив, что слышали, что актриса повредила поясницу. Они пожелали ей скорейшего выздоровления.

"От внимательных зрителей ничего не утаишь. Во время второго акта мне пришлось терпеть невыносимую боль. Быстро приехала скорая и мне поставили обезболивающий укол.

Благодаря его действию, я смогла выдержать до конца, а уже после поехала в больницу. Времени на расслабление нет, потому что сегодня я снова жду вас в театре", - отметила она.