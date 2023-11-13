38-летняя экс-солистка группы Serebro опубликовала смелые фото в бикини

Ольга Серябкина опубликовала серию фото на отдыхе в свой Instagram-аккаунт. 38-летняя российская исполнительница не постеснялась и крупных планов, передает NUR.KZ.

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина не стесняется демонстрировать свое тело на публике - причем не только на пляжах, но и на многомиллионную аудиторию в соцсетях. Вот и сейчас 38-летняя певица показала поклонникам смелые фотографии с отдыха. Стройное тело Серябкиной украшало маленькое черное бикини, а глаза исполнительницы закрывали черные очки.

Похожие фотографии певица выкладывала в конце лета - тогда пользователи Сети назвали ее "Афродитой". Два года назад исполнительница хита "Если ты меня не любишь" впервые стала мамой.