38-летняя экс-солистка группы Serebro опубликовала смелые фото в бикини
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Ольга Серябкина опубликовала серию фото на отдыхе в свой Instagram-аккаунт. 38-летняя российская исполнительница не постеснялась и крупных планов, передает NUR.KZ.
Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина не стесняется демонстрировать свое тело на публике - причем не только на пляжах, но и на многомиллионную аудиторию в соцсетях. Вот и сейчас 38-летняя певица показала поклонникам смелые фотографии с отдыха. Стройное тело Серябкиной украшало маленькое черное бикини, а глаза исполнительницы закрывали черные очки.
Похожие фотографии певица выкладывала в конце лета - тогда пользователи Сети назвали ее "Афродитой". Два года назад исполнительница хита "Если ты меня не любишь" впервые стала мамой.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2045508-38-letnyaya-eks-solistka-gruppy-serebro-opublikovala-smelye-foto-v-bikini/