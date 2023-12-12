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"От вашего тепла мне не холодно": Ольга Серябкина прошлась в белье по заснеженной улице

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Ольга Серябкина
Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina

Экстремальный способ отпраздновать успех новой песни нашла Ольга Серябкина. Экс-солистка "Serebro" решила прогуляться в минусовую температуру в белье - видео она выложила в Instagram, передает NUR.KZ.

Последняя на сегодняшний день музыкальная работа Серябкиной - "Начнем все сначала" - получила положительные отзывы от поклонников ее творчества.

На радостях Ольга решила выйти на холодную заснеженную улицу, не одеваясь. Довольная певица прогулялась в минусовую температуру - в белом белье. Темные очки она, однако, не забыла. И букет цветов прихватила с собой.

"Это я счастливая и готовая свернуть горы после ваших реакций на мою новую песню!! Спасибо за поздравления! От вашего тепла мне даже не холодно. «Начнем все сначала» действительно вышла теплой, душевной, обнимающей", - поделилась эмоциями Ольга Серябкина.

Бывшая солистка группы "Serebro" также анонсировала скорый релиз музыкального клипа на новую песню.

Недавно 38-летняя Серябкина публиковала не менее смелые фото в бикини с отдыха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2050352-ot-vashego-tepla-mne-ne-holodno-olga-seryabkina-proshlas-v-bele-po-zasnezhennoy-ulitse/

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