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30 лет независимости Казахстана

"Вы должны дарить любовь сами": Давлетяров поделился секретом счастливого брака

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Арман Давлетяров с супругой
Арман Давлетяров с супругой. Фото: instagram.com/arman_dav

Заслуженный деятель Казахстана, известный медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" и отец пятерых детей Арман Давлетяров назвал в соцсети привычки, укрепляющие семью, передает NUR.KZ.

Давлетяров уверен, что без основы даже самые крепкие отношения могут разрушиться. Поэтому необходимо вырабатывать привычки для укрепления брака.

"Каждое утро - обязательно приятные слова, поцеловать, обнять, поблагодарить за завтрак, сказать о том, насколько вам важен человек, который рядом. И как вы его любите и цените. В нашей переписке с женой везде сердечки, поцелуйчики, цветочки и так далее", - поведал он.

Он отметил, что проявленная забота к близкому человеку даст свои плоды.

"Вы заметите, как они почувствуют вашу любовь и заботу по отношению к ним, как в этой благодатной почве распустится цветущий сад семьи, который будет вас радовать долгие годы", - считает медиаменеджер.

Давлетяров знает, что брак - это ежедневный труд, который совершенствует отношения супругов.

"Семейная жизнь - это ежедневная работа, но работа в удовольствие и радость. Если вы хотите, чтобы в вашем доме были уют, тепло и царила любовь, вы должны эту любовь сами дарить", - отметил он.

Ранее Давлетяров призвал мужчин помогать своим женам по дому. Он также посвятил трогательный пост супруге в день ее рождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054726-vy-dolzhny-darit-lyubov-sami-davletyarov-podelilsya-sekretom-schastlivogo-braka/

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