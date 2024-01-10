"Вы должны дарить любовь сами": Давлетяров поделился секретом счастливого брака

Заслуженный деятель Казахстана, известный медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" и отец пятерых детей Арман Давлетяров назвал в соцсети привычки, укрепляющие семью, передает NUR.KZ.

Давлетяров уверен, что без основы даже самые крепкие отношения могут разрушиться. Поэтому необходимо вырабатывать привычки для укрепления брака.

"Каждое утро - обязательно приятные слова, поцеловать, обнять, поблагодарить за завтрак, сказать о том, насколько вам важен человек, который рядом. И как вы его любите и цените. В нашей переписке с женой везде сердечки, поцелуйчики, цветочки и так далее", - поведал он.

Он отметил, что проявленная забота к близкому человеку даст свои плоды.

"Вы заметите, как они почувствуют вашу любовь и заботу по отношению к ним, как в этой благодатной почве распустится цветущий сад семьи, который будет вас радовать долгие годы", - считает медиаменеджер.

Давлетяров знает, что брак - это ежедневный труд, который совершенствует отношения супругов.

"Семейная жизнь - это ежедневная работа, но работа в удовольствие и радость. Если вы хотите, чтобы в вашем доме были уют, тепло и царила любовь, вы должны эту любовь сами дарить", - отметил он.

Ранее Давлетяров призвал мужчин помогать своим женам по дому. Он также посвятил трогательный пост супруге в день ее рождения.