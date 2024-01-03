"Как женщины справляются со всем?": Давлетяров призвал мужчин помогать своим женам по дому

Заслуженный деятель Казахстана, известный медиаменеджер Арман Давлетяров поразмышлял в Instagram о том, как важно мужчине помогать своей жене с домашними делами, передает NUR.KZ.

Давлетяров рассказал, что его жена со старшими сыновьями улетела на несколько дней, а он остался дома с тремя младшими детьми.

"Мы не унываем и все делаем сами. Сегодня сделали генеральную уборку в доме, Даниял-Диас мыл полы вместе со мной, Айя и Давуд протирали пыль и наводили порядок в книжных своих шкафах.

Затем приготовили вместе пасту, получилось! Нам весело, да и скучать некогда, куча дел. У детей праздник, папа им все разрешает - конфеты, мультфильмы и т.д. Вся "запрещенка" разрешена мной на эти дни!

А вечером я засыпаю быстрее, чем дети, уже без сил. Только сквозь сон слышу, как они укладываются спать, но встать уже не могу.

В такие дни особенно удивляюсь, как же женщины успевают со всем этим справляться, да еще и за нами ухаживать? Как, скажите? Очень полезно вот так оставаться одному с детьми дома. Жду не дождусь, когда вернется Мавжуда!" - отметил он.

Экс-глава "Муз-ТВ" заявил, что мужчина обязан помогать жене по дому.

"Мыть посуду в доме нужно, важно. Во-первых, приземляешься, как говорится, опускаешься на землю с высот. Во-вторых, помогаешь жене и самое главное - служишь примером для своих детей.

Мужчина - это не тот, который зарабатывает деньги, а который может вот так вот встать у раковины, помыть посуду, приготовить еду, помыть полы. Это нормально. Друзья, присоединяйтесь", - заключил медиаменеждер.