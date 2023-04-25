"Благодаря ей мы сохранили семью": Арман Давлетяров посвятил трогательный пост жене

Арман Давлетяров с супругой. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров тепло поздравил супругу с днем рождения в соцсети, поблагодарив за каждый прожитый день вместе, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров отметил, что в этом году 20 лет, как они с Мавжудой женаты.

"Все эти годы в нашем доме чисто, тепло и уютно. Меня всегда ждут с любовью и радостью. Несмотря ни на что, Мавжуда (она же Гульнара) всегда остается верной, заботливой женой и самой лучшей мамой для наших детей.

Я даже не понимаю, как такая хрупкая девочка смогла вынести весь этот груз жены публичного человека из шоу-бизнеса, да еще с моим непростым характером?! Мне сейчас стыдно перед ней за мои прежние ошибки и поступки", - заявил он.

Давлетяров отметил, что в их доме никогда не было скандалов.

"Все эти годы она читала пятикратный намаз, в нашем доме всегда звучали суры из Корана и все только халяль. Не было скандалов, упреков и криков, конечно, мы ссоримся иногда, но до этого не доходит. Сейчас я понимаю, что благодаря ее сильной вере, мудрости и воспитанию, поддержке и любви у меня все получается в жизни", - отметил медиаменеджер.

Арман признался, что благодаря супруге их брак крепок.

"И самое главное, благодаря Мавжуде мы сохранили нашу семью. Конечно, все от Всевышнего в первую очередь. И даже она была послала мне им, чтобы хранить всегда в нашем доме веру и любовь к Создателю и подарить счастье нам.

Мавжуда - мой надежный тыл, самый верный друг и любимая жена! Спасибо за наших прекрасных пятерых детей, за заботу и любовь к моей маме. За каждый прожитый день вместе. За веру и любовь ко мне. С днем рождения, моя любимая!" - написал он.

Подписчики присоединились к его поздравлениям и пожелали счастья их семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018179-blagodarya-ey-my-sohranili-semyu-arman-davletyarov-posvyatil-trogatelnyy-post-zhene/