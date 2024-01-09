Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Вырастут, просмотрят, всплакнут": ролик с детьми Юсупова и Оксукпаевой развеселил Казнет

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов развеселили Казнет новым видео с сыновьями. Ролик высмеивает популярную ситуацию - реакцию родителей на нежелание детей ложиться спать, передает NUR.KZ.

"Что бесит всех мам мира?" - ответ на этот риторический вопрос в своей интерпретации дали казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Молодое семейство снялись в шутливом видео вместе со своими сыновьями.

Мораль сей басни такова, что дети делают что угодно, лишь бы не ложиться спать, игнорируя просьбы, требования и уговоры своих родителей.

Сотни пользователей Казнета узнали себя и своих чад в ролике блогеров.

"В будущем, когда начнут работать и вставать в 6 утра, пусть посмотрят это видео и всплакнут", "Прям жизненно", "Каждую ночь такое переживаем", "У всех так, да?", "Нет никого более занятого чем ребенок которому сказали спать", - со слезами и смехом пишут подписчики Армана и Карины в комментариях.

Недавно трижды мама Карина Оксукпаева показала фигуру после родов и свою "новую рутину". В декабре прошлого года в семье блогеров стало на одного члена семьи больше - у Оксукпаевой и Юсупова родился третий сын, которого назвали Дамир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054643-vyrastut-prosmotryat-vsplaknut-rolik-s-detmi-yusupova-i-oksukpaevoy-razveselil-kaznet/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.