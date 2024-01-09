"Вырастут, просмотрят, всплакнут": ролик с детьми Юсупова и Оксукпаевой развеселил Казнет

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов развеселили Казнет новым видео с сыновьями. Ролик высмеивает популярную ситуацию - реакцию родителей на нежелание детей ложиться спать, передает NUR.KZ.

"Что бесит всех мам мира?" - ответ на этот риторический вопрос в своей интерпретации дали казахстанские блогеры Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Молодое семейство снялись в шутливом видео вместе со своими сыновьями.

Мораль сей басни такова, что дети делают что угодно, лишь бы не ложиться спать, игнорируя просьбы, требования и уговоры своих родителей.

Сотни пользователей Казнета узнали себя и своих чад в ролике блогеров.

"В будущем, когда начнут работать и вставать в 6 утра, пусть посмотрят это видео и всплакнут", "Прям жизненно", "Каждую ночь такое переживаем", "У всех так, да?", "Нет никого более занятого чем ребенок которому сказали спать", - со слезами и смехом пишут подписчики Армана и Карины в комментариях.

Недавно трижды мама Карина Оксукпаева показала фигуру после родов и свою "новую рутину". В декабре прошлого года в семье блогеров стало на одного члена семьи больше - у Оксукпаевой и Юсупова родился третий сын, которого назвали Дамир.