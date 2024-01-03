"Нет живого места": трижды мама Карина Оксукпаева показала фигуру после родов и "новую рутину"

Ставшая мамой в третий раз Карина Оксукпаева поделилась с подписчиками Instagram своей "новой рутиной". Известная блогерша также рассказала, как чувствует себя после родов, передает NUR.KZ.

Карина Оксукпаева в третий раз проживает реалии мамы грудничка - известная блогерша родила третьего сына в конце прошлого года. Мальчика назвали Дамиром. В историях Instagram девушка показала, как выглядит ее тело спустя почти две недели после родов.

Карина Оксукпаева. Скрин: instagram.com/oksukpaevak

Оксукпаева рассказала о процессе восстановления организма - она призналась, что страдает от аллергии, из-за чего на ее теле "нет живого места". В видео блогерша показала, как теперь выглядит ее день в качестве жены и мамы троих мальчиков.

"Из нового: Арма (Арман Юсупов - блогер, супруг Оксукпаевой - прим. ред.) подарил беговую дорожку, не нужно выходить из дома, начинаю ходить по чуть-чуть. На теле нет живого места из-за аллергии. Рутина с новорожденным очень радует, даже ночные колики не портят этот вайб. ГВ (грудное вскармливание - прим. ред.) нравится, я обычно не любила это дело", - пишет Карина.

Недавно Карина Оксукпаева показывала, как старшие сыновья - Алим и Тимур - приняли новорожденного младшего брата.