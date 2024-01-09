"Хочу выйти замуж за разведенного": Сиви Махмуди призналась, что не против нового брака

Казахстанская певица Сиви Махмуди, воспитывающая одна троих детей, стала гостьей программы "Қызықты weekend" и ответила на вопросы телеведущей Анны Данченко, передает NUR.KZ.

36-летняя Сиви Махмуди не стала скрывать, что не против снова выйти замуж и родить детей.

"Я хотела бы выйти замуж, родить еще двоих детей - сына и дочь. Три года прошло, как я развелась. Если так ходить, то пройдет еще три года, а там и 40 лет не за горами.

Поэтому надо выходить замуж и пока есть силы родить двоих детей подряд. Но, конечно же, все в руках Всевышнего, все будет по его воле. Пока я еще не встретила мужчину, которому бы доверилась", - рассказала певица.

Анна спросила, хочет ли Сиви еще одну пышную свадьбу в своей жизни.

"У меня нет мечты о пышной свадьбе, но я ведь не знаю, какой мне мужчина встретится, вдруг он женится впервые. Но, я думаю, все должно быть закономерно.

Хочу выйти замуж за разведенного, чтобы понимал мою судьбу. Если он захочет свадьбу, то пусть это будет небольшой той в тесном кругу. Я уговорю его так сделать. А справлять пышную свадьбу уже стыдно. Но, конечно, постараюсь его не разочаровать", - призналась Сиви.

Ранее Сиви рассказывала, почему развелась с мужем. Она также отметила, что ее дети не общаются с отцом, хотя она не запрещала этого.