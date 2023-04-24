"Терпела ради троих детей": Сиви Махмуди рассказала о причине развода с мужем (видео)

Сиви Махмуди. Фото: instagram.com/sivi_makhmudi

Казахстанская певица Сиви Махмуди рассказала о личной жизни, став гостьей программы "Менің өмірім". Артистка, которая растит троих детей одна, высказалась о повторном замужестве.

Сиви отметила, что пока ее сердце свободно, но она надеется обрести женское счастье.

"Мое вдохновение сейчас - это трое моих детей, родители. В будущем, надеюсь, когда мне встретится спутник жизни, он сумеет тоже дать творческое вдохновение, новое веяние. Я этого жду, но, конечно, всему свое время. Одиночество ведь присуще только Аллаху.

Два года как я развелась, пока еще такого человека нет. Возможно, я и сама не была готова к новым отношениям. Сейчас могу сказать, что уже готова. Я привела в порядок свои мысли, отдохнула. Конечно, нелегко. Ведь я была замужем не один год, а больше десяти лет.

Теперь я поняла, чего хочу, поработала над собой. Конечно, за эти два года было много предложений. Были молодые люди, которые делали предложения.

Но мое сердце свободно, я не нашла еще того человека, которого бы хотела. А просто так проводить время я не хочу, если уж это отношения, то они должны быть серьезными, чтобы вели к браку", - призналась она.

Сиви поведала о причине развода с мужем. Отметим, что о своем разводе Сиви рассказала подписчикам в декабре 2021 года.

"У нас все начиналось неправильно. Если родители не будут довольны изначально, то дальше ничего не будет хорошего, потому что родители все чувствуют. Мои родители были против с самого начала. А я была еще девчонкой, мне было чуть больше двадцати.

Так случилось, я вышла замуж. 10 лет мы прожили, были обиды, но сейчас сожалений нет. Пусть и судьба моя, как в кино, была непростой. Наши парни казахи горделивые. Я думаю, что на него очень сильно влияли друзья. Были, конечно, и хорошие друзья у него, но были и не очень.

Любому терпению приходит конец. Моему спокойствию все удивляются. Терпела ради троих детей. Конечно, у моего мужа есть и хорошие стороны, не могу сказать, что он совсем плохой.

Но я часто обижалась, часто плакала, спрашивала: "Почему ты не уделяешь мне внимания, у нас ведь трое детей". Он отвечал: "Я парень, который вырос на улице. Ты не можешь меня удержать возле себя. Я рос без отца. Я живу благодаря поддержке друзей, ведь у меня нет ни отца, ни брата, на которых я бы мог положиться".

Он мне так объяснял, я поначалу понимала. Но всему есть передел", - рассказала она.

Артистка отметила, что пыталась сохранить брак.

"Со свекровью у нас отношения были хорошие. Я и ей часто говорила: "Мама, скажите ему, он много гуляет, с девушками общается". Она отвечала: "Ну и что случилось? Мир на 90 процентов состоит из женщин".

Выбор моего мужа был сделан. Он выбрал улицу. Я пыталась сохранить семью десять лет. Многие спрашивают, мол, он тебя, наверное, бросил, женился. Нет, не бросил. У нас был общий дом. Мы его продали и встал вопрос, куда будем переезжать.

Он предложил жить с его мамой в его отчем доме. У нас тогда уже все было шатко. Я предложила ему поехать к маме, а я уже решила снимать квартиру с детьми. Я сказала ему, что хочу взять паузу, отдохнуть какое-то время. Тогда у меня еще не было мысли о разводе.

Я сказала, что хочу пожить с детьми отдельно, пусть 3-4 месяца, что мне надо подумать и отдохнуть. Он согласился. Это не то, что я не хотела жить со свекровью, убегала от домашних дел, мы жили сколько вместе, просто в тот момент между нами было много недопониманий.

Вначале он приходил, просил сойтись. Но прошло уже 2-3 месяца, я заявила, что нам лучше расстаться, потому что поняла, что моему терпению пришел конец", - заявила Сиви.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2018020-terpela-radi-troih-detey-sivi-mahmudi-rasskazala-o-prichine-razvoda-s-muzhem-video/