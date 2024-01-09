"Безусловная любовь": фото страдающего деменцией Брюса Уиллиса с дочерью появилось в Сети

68-летний известный американский актер и продюсер Брюс Уиллис, страдающий деменцией, был запечатлен на фото с дочерью Скаут Уиллис. Теплый снимок растрогал соцсети, передает NUR.KZ.

"Безусловная любовь", - отмечено под фото.

На снимке девушка нежно целует отца в щеку. Снимок не мог не растрогать пользователей соцсети. Они оставили многочисленные комментарии под публикацией, отметив, что любят актера и помнят его блистательную игру в фильмах.

"Наш любимый и родной Брюс! Уверяю тебя еще несколько поколений будут смотреть твои фильмы, где ты был героем, крутым парнем, спасающим Землю! Держись как можно дольше!", "Спасибо тебе за то, что иногда показываешь нам нашего дорогого актера. Ты любящая дочь. У него замечательная семья", "И пусть он не помнит, кто вы и кто он сам! Главное, что вы помните, кто он!" - написали фанаты.

Напомним, в начале прошлого года у звезды "Крепкого орешка" и "Пятого элемента" выявили деменцию. Мы также писали, что его бывшая и нынешняя жена устроили вечеринку в честь Дня благодарения, чтобы порадовать актера.