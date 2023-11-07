"Моя любовь": сыгравшая Хюррем-султан Мерьем Узерли вышла в свет в элегантном платье

Турецко-германская актриса Мерьем Узерли, сыгравшая в сериале "Великолепный век", очаровала фанатов в соцсети, показав, какой наряд предпочла для светского мероприятия, передает NUR.KZ.

Мерьем Узерли прославилась ролью Хюррем-султан в популярном сериале "Великолепный век". В жизни актриса такая же яркая, как и ее героиня. Ее образ, в котором она появилась на светском рауте в Лос-Анджелесе, покорил фанатов. Они отметили, что Мерьем очень элегантна и красива.

"Великолепна", "Я горжусь тем, что являюсь частью вашего пути в качестве Хюррем. Провел много лет, наблюдая за вами по телевизору", "Моя единственная любовь", "Ты такая милая", "Всего тебе доброго, сестра", - гласят комментарии фанатов.

Ранее актриса показала редкие фото из детства и юности.