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"Была глубоко ранена предательством": Макпал Исабекова о потрясении до знакомства с мужем

Опубликовано:

Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Отечественная певица Макпал Исабекова, находящаяся в декрете, рассказала своим подписчикам в соцсети, при каких обстоятельствах встретила своего мужа, передает NUR.KZ.

"В каком ресурсном состоянии вы были, когда встретили любовь?" - прозвучал вопрос для Макпал.

"Я была глубоко ранена предательством и обманом. Когда мою самую искреннюю веру растоптали без сожалений, я сказала себе: "Все! На этом все! С меня достаточно. Я больше не хочу ничего, никакого замужества. Никаких отношений, я больше не стремлюсь туда", - отметила она.

Сторис Макпал Исабековой
Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Певица приняла решение думать о себе, своем развитии и не идти на поводу у социума, считая себя потерянной для общества.

"Я будто внутренне смирилась с тем, что я останусь одна. Я представила себе это и мне не было страшно, я приняла это. Отпустила все. И так встретила своего мужа, хвала Всевышнему", - призналась артистка.

Напомним, весной 2021 года Макпал Исабекова вышла замуж. А летом 2022 года родила сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054456-byla-gluboko-ranena-predatelstvom-makpal-isabekova-o-potryasenii-do-znakomstva-s-muzhem/

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