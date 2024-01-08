"Была глубоко ранена предательством": Макпал Исабекова о потрясении до знакомства с мужем

Отечественная певица Макпал Исабекова, находящаяся в декрете, рассказала своим подписчикам в соцсети, при каких обстоятельствах встретила своего мужа, передает NUR.KZ.

"В каком ресурсном состоянии вы были, когда встретили любовь?" - прозвучал вопрос для Макпал.

"Я была глубоко ранена предательством и обманом. Когда мою самую искреннюю веру растоптали без сожалений, я сказала себе: "Все! На этом все! С меня достаточно. Я больше не хочу ничего, никакого замужества. Никаких отношений, я больше не стремлюсь туда", - отметила она.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Певица приняла решение думать о себе, своем развитии и не идти на поводу у социума, считая себя потерянной для общества.

"Я будто внутренне смирилась с тем, что я останусь одна. Я представила себе это и мне не было страшно, я приняла это. Отпустила все. И так встретила своего мужа, хвала Всевышнему", - призналась артистка.

Напомним, весной 2021 года Макпал Исабекова вышла замуж. А летом 2022 года родила сына.