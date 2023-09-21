"Хочу сына": мать четырех дочерей Алтынай Жорабаева сообщила о пятой беременности

44-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева сообщила в Instagram о пятой беременности. Артистка призналась, что она и ее второй муж долгие годы мечтали об этом, передает NUR.KZ.

Напомним, весной 2020 года Алтынай Жорабаева вышла замуж во второй раз. Артистка рассказала, что решилась на новый брак с мужчиной младше себя на 2 года только с согласия своих дочерей. Алтынай не раз говорила, что супруг очень любит ее детей и они называют его "папой".

"По воле Аллаха, благодаря вашим добрым пожеланиям, молитвам наших родителей, братьев и сестер, моих дочерей, а также мольбам Алишера и моим, Всевышний дал нам возможность снова стать родителями. Алишер безмерно рад этому.

3 года мы не теряли надежды, но в прошлом году уже смирились, что у нас не будет ребенка. Потому что и возраст уже. За Алишера я сильно переживала, я хотела, чтобы у него был ребенок. Но Алишер меня всегда успокаивал и говорил, что все будет так, как задумал Аллах", - отметила она.

Певица, которая является матерью четырех дочерей, призналась, что очень хотела бы сына.

"Я, конечно, хочу сына. Но Алишер говорит, что для него пол малыша не так важен, он счастлив лишь от того, что я подарю ему ребенка", - отметила она.

Растроганные подписчики, в числе которых Мадина Садвакасова, Тамара Асар, Жазира Байрбекова, Жаркынай Ханайым и другие отечественные звезды, пожелали Алтынай легких родов и поздравили семью с радостным событием.