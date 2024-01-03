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"Одна краше другой": беременная Алтынай Жорабаева показала фото со взрослыми дочерьми

Опубликовано:

Алтынай Жорабаева с дочерьми
Алтынай Жорабаева с дочерьми. Фото: instagram.com/altynaizhorabayeva

45-летняя казахстанская певица Алтынай Жорабаева, которая готовится стать мамой в пятый раз, показала фото со взрослыми дочерьми и умилила подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

В сентябре Алтынай Жорабаева сообщила о пятой беременности. Она также рассказала, что некоторые не верят в ее беременность.

Однако певицу это, по-видимому, не слишком расстраивает. Она счастлива со своими детьми и мужем. Алтынай разместила фото с четырьмя взрослыми дочерьми и супругом.

"Дай Бог, в 2024 году к нашей семье присоединится Алишерулы или Алишеркызы. Самое главное, чтобы родился здоровый ребенок", - отметила она.

"Счастливая семья. Желаю вам родить сына в новом году", "Ваши девочки одна краше другой, будьте счастливы", "Алтынай, с Новым годом вас! Пусть будет, как у нас - четверо дочек и сынок", "Как цветочки", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053725-odna-krashe-drugoy-beremennaya-altynay-zhorabaeva-pokazala-foto-so-vzroslymi-dochermi/

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