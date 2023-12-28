Ставшая мамой в третий раз Карина Оксукпаева показала, как приняли дети новорожденного брата

Блогер Карина Оксукпаева, ставшая мамой в третий раз, выложила в Instagram кадры выписки из роддома. Она также показала, как ее дети встретили младшего брата, передает NUR.KZ.

Напомним, у Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова родился третий сын. Арман присутствовал на партнерских родах и поделился своими эмоциями.

Карина показала, как прошла их с сыном выписка из роддома.

"Вот и подошел к концу мой отпуск. Я реально отдохнула. Дома таких расслабленных не будет", - отметила она.

Блогер также показала первую встречу детей с младшим братом.

"Распаковка брата", - гласит комментарий к видео.

Подписчики умилились трогательным кадрам.

"Тот момент, когда помнишь распаковку Тимы, когда он заплакал и Алим в панике начал бегать и кричать, что ему делать", "Алим теперь на автомате будет Тиму от ребенка отталкивать", "Алим сразу повзрослел", "Награда за самый милый анпакинг достается вам", - написали они.