"То покрываешься, то снимаешь": надевшую платок Жулдыз Абдукаримову раскритиковали в Сети

Жулдыз Абдукаримова в очередной раз показалась подписчикам Instagram с покрытой головой. Актриса словила шквал критики от некоторых подписчиков и вызвала восторг у других, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова показала подписчикам Instagram видео с прогулки в Катаре. Актриса улетела туда с семьей. Для прогулки супруга Кайрата Нуртаса выбрала полностью закрытый наряд с платком на голове. Абдукаримова поделилась своими мыслями насчет путешествий.

"Если у вас есть возможность, то нужно путешествовать по миру. Приятно знакомиться со странами, видеть их культуру и изучать их мудрость. Однако нет ничего лучше и роднее, чем твоя родная земля. Это то, что следует прививать детям", - написала Жулдыз под публикацией, которая успела собрать более 10 тысяч лайков и сотни комментариев.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на выбор ее наряда. Однако некоторые отметили, что наряд актрисы к месту, и она надевает закрытую одежду там, где это уместно.

"Кажется, тебе все равно, что ты то покрываешься, то снимаешь. Не стыдно?", "Их не поймешь - в один день надевают, в другой день - снимают", "Что с вами всеми? Неужели непонятно, что посещая святые места, она покрывается - Жулдыз красивая келин и красивая мама", "Пишут всякое, по мне вы сильная, храбрая и решительная", - разделились на два лагеря подписчики Абдукаримовой.

Перед Новым годом актриса провела фотосессию с детьми и рассказала о праздничных традициях в своей семье.