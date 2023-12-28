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Жулдыз Абдукаримова провела фотосессию с детьми и поведала о новогодних традициях в их семье

Опубликовано:

Жулдыз Абдукаримова
Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Казахстанская актриса Жулдыз Абдукаримова провела новую фотосессию с детьми, которую разместила в Instagram, и рассказала, какие новогодние традиции есть в их семье, передает NUR.KZ.

Актриса разместила новые фото в своем сторис.

"Новый год стучится в двери. В нашей семье есть несколько традиций, связанных с этим праздником. Во-первых, мы нарядили елку. Во-вторых, сделали с детьми фотосессию", - написала супруга Кайрата Нуртаса.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз с детьми распланировали год и дали друг другу обещания.

"В-третьих, написали планы на год. В-четверых, мы дали обещание поддерживать друг друга в любых ситуациях, доверять другу другу, быть опорой", - продолжила актриса.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Мать четверых детей отметила, что для их семьи очень дороги воспоминания.

"Ну а теперь, по доброй традиции осталось посмотреть старые фото в наших альбомах", - резюмировала Жулдыз.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой
Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Ранее мы писали, что Жулдыз Абдукаримова получила травму во время спектакля. Актриса терпела сильную боль, но доиграла до конца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053063-zhuldyz-abdukarimova-provela-fotosessiyu-s-detmi-i-povedala-o-novogodnih-traditsiyah-v-ih-seme/

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