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30 лет независимости Казахстана

"Очень красивая пара": ставшие родителями Ерке и Raim сделали романтические фото в горах

Опубликовано:

Ерке Есмахан и Raim
Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно ставшая мамой во второй раз, выложила в своем Instagram-аккаунте свежие романтические фото с супругом Raim, передает NUR.KZ.

Ерке опубликовала ряд фото в карусели, на которых она и ее супруг запечатлены во время своей поездки в горы.

Пара сделала снимки в салоне авто и на свежем воздухе на фоне снежного пейзажа. Видно, как супруги, ставшие родителями, счастливы вместе.

Ерке подписала снимки словами из песни о любви к своей половинке под названием "Асыл жарым".

"Решила в конце года понежиться к мужу перед народом", - шутливо отметила она.

"Признайтесь, они очень красивая пара в Казахстане", "Пусть будет побольше таких счастливых пар. Фото получились сказочные", "Пусть ваше счастье длится вечно", - написали им фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053350-ochen-krasivaya-para-stavshie-roditelyami-erke-i-raim-sdelali-romanticheskie-foto-v-gorah/

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