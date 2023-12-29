"Очень красивая пара": ставшие родителями Ерке и Raim сделали романтические фото в горах

Казахстанская певица Ерке Есмахан, недавно ставшая мамой во второй раз, выложила в своем Instagram-аккаунте свежие романтические фото с супругом Raim, передает NUR.KZ.

Ерке опубликовала ряд фото в карусели, на которых она и ее супруг запечатлены во время своей поездки в горы.

Пара сделала снимки в салоне авто и на свежем воздухе на фоне снежного пейзажа. Видно, как супруги, ставшие родителями, счастливы вместе.

Ерке подписала снимки словами из песни о любви к своей половинке под названием "Асыл жарым".

"Решила в конце года понежиться к мужу перед народом", - шутливо отметила она.

"Признайтесь, они очень красивая пара в Казахстане", "Пусть будет побольше таких счастливых пар. Фото получились сказочные", "Пусть ваше счастье длится вечно", - написали им фанаты.