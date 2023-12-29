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"Ценить все, что у нас есть": блогер Нагимуша порассуждала о главных выводах 2023 года

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Нагима Настевич
Нагима Настевич. Фото: instagram.com/nagimuwaa

Нагима Настевич, наряду со многими, решила коротко подвести итоги 2023 года. Известная блогерша решила поделиться основной мыслью, к которой пришла накануне Нового года, передает NUR.KZ.

Блогер Нагимуша, известная в Казнете своими забавными роликами, подвела итоги 2023 года не совсем привычным способом. Девушка не стала рассказывать о достигнутых успехах, а вместо этого поделилась нежными фотографиями и фразой, которую ей сказала ее мама.

"На днях мама прислала мне картинку, в которой было написано: "Возможно, это не тот год, когда мы получили все о чем мечтали, но это год, который научил нас ценить все, что у нас есть". И я с этим полностью согласна", - написала Настевич.

В мае блогерша сообщила о возращении в Казахстан. Летом этого года Нагимуша рассказывала о своем похудении на 17 килограммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2053340-tsenit-vse-chto-u-nas-est-bloger-nagimusha-porassuzhdala-o-glavnyh-vyvodah-2023-goda/

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