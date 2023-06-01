"Я плакала и зажирала": блогерша Нагима Настевич рассказала, как похудела на 17 кг

Нагима Настевич (Ахметова). Фото: instagram.com/nagimuwaa

Казахстанская блогерша Нагима Настевич, известная в соцсетях под ником Нагимуша, рассказала поклонникам, как она похудела на 17 кг, и показала честные фото до похудения, передает NUR.KZ.

Блогерша честно поведала фолловерам, что из-за стресса она сильно поправилась.

"В 2020 году, когда мы жили на расстоянии с супругом, мне было грустно. Была пандемия и мы не могли воссоединиться, вот я все и зажирала. Я плакала и зажирала. Просто в один момент я поймала себя за руку, и говорю себе: "Что ты делаешь? Посмотри на себя в зеркало", - сказала она.

По словам Нагимуши, ей не нравилась ее собственная фигура и отражение в зеркале и она прятала ее за широкой одеждой.

"Я избегала зеркал. Одевала шаровары, одевала oversize. Стала меньше делать контента, потому что я себе не нравилась. Я просто уже не влезала в проем, извините. Я не хотела так выглядеть, мне не нравилось это", - призналась она.

После переезда к мужу в Прагу в начале января 2022 года Нагима поняла, что у нее больше не было отговорок.

"Можно бесконечно ставить цели. Либо я, либо меня. Другого варианта нет. Так и начался мой путь", - заявила инстадива.

Звезда соцсетей сообщила, что свою трансформацию она начала с изменения рациона питания и увеличения физической активности.

"Сократила количество порций. Убрала газировку, сладкое, хлеб, огромное количество мучного. Я стала меньше кушать и стала больше двигаться", - поведала блогерша.

Нагима поделилась, что после первых видимых результатов, она стала более уверенной в себе и перестала стыдиться своей фигуры.

"Когда пошли первые изменения в теле, когда я начала делать свои "до" и "после" - я начала видеть свое тело, и подумала: "Вау, я такая красивая. Я хочу быть такой. Я хочу быть классной. Не нужна мне мотивация. Я сама своя мотивация. Я стала более уверенной. Мне захотелось больше проявляться. Стала себя ощущать лучше, стала более активной. Я не так сильно стыжусь сама себя перед мужем", - отметила она.

Напомним, ранее Нагима Настевич рассказала, почему возвращается в Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2022969-ya-plakala-i-zazhirala-blogersha-nagima-nastevich-rasskazala-kak-pohudela-na-17-kg/