"Мы приняли твердое решение": блогер Нагимуша рассказала, почему возвращается в Казахстан

Нагима Настевич. Фото: instagram.com/nagimuwaa

Казахстанская блогерша Нагима Настевич сообщила подписчикам в Instagram о переезде из Праги на Родину и рассказала, как на это отреагировали ее родители, передает NUR.KZ.

Два года назад Нагима вслед за мужем переехала в Прагу. Однако недавно она сообщила поклонникам, что они с супругом вновь возвращаются в Алматы.

"Мы приняли с супругом твердое решение переехать в Алматы. Для Саши (муж Нагимы - прим. ред.) спустя 11 лет жизни в Европе это будет вообще новый опыт. Ну а я за ним хоть на край света", - рассказала она.

Блогерша призналась, что пока до конца не осознала, какие испытывает чувства от предстоящего переезда на Родину.

"Пока чувства смешанные, даже не знаю, радуюсь или грущу, но внутренне прям ощущаю, что это верное решение. Пожить в любой стране мира мы еще успеем, но на данном этапе решили, что родители и жизнь в Казахстане в приоритете", - призналась звезда соцсетей.

Stories Нагимы Настевич. Скриншот: instagram.com/nagimuwaa

Нагима также рассказала, как ее родители отреагировали на новость об их возвращении.

"Плакали от счастья и по сей день считают дни и секунды до нашего возвращения", - поведала она.

Девушка поделилась с фолловерами, как жизнь заграницей повлияла на ее жизнь.

"Я тут очень повзрослела. Европа научила меня спокойному, неторопливому ритму жизни. Почти два года жизни я была в тишине, наедине с собой. Это помогло мне понять, что нужно менять, подтянула здоровье, скинула лишний вес. В алматинской суматохе я совсем забывала об этом", - написала Нагима.

Stories Нагимы Настевич. Скриншот: instagram.com/nagimuwaa

Ранее мы также писали, что подписчиков растрогало видео Нагимуши с мужем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2021686-my-prinyali-tverdoe-reshenie-bloger-nagimusha-rasskazala-pochemu-vozvraschaetsya-v-kazahstan/