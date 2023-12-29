"В ней вся история ее жизни": Давлетяров выпустит книгу о маме

Заслуженный деятель Казахстана, медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал в Instagram, что выпустит книгу о маме, которую ушла из жизни в прошлом году, передает NUR.KZ.

Напомним, летом 2022 года умерла мама Армана Давлетярова. Спустя год после ее смерти он открыл мечеть в ее доме. Медиаменеджер разместил видео с мамой и сообщил о новости.

"Сегодня последняя пятница в этом году. И хочется закончить этот год пожеланиями-бата от моей любимой Мамы. Ее дуа (молитвы - прим. ред.) за всех вас в том числе и она об этом тут говорит.

Всем желает счастья и добра. Многие из вас, я знаю, тоже скучают по ней. По ее этим благословениям, разговорам по душам и нашим шуткам.

Сейчас завершается работа над моей новой книгой-посвящения Маме. В ней вся история ее жизни, книга "Айман-Ана" выйдет в свет в следующем году. Будет две книги - на казахском и русском языке. Надеюсь, вы рады этой новости?" - отметил Арман.

"Я знаю вашу маму по вашим публикациям и восхищаюсь ее мудростью. В лице вашей мамы вижу, насколько наши женщины-казашки могут быть умными и мудрыми", "Наша мама также молится за нас, детей, у них, оренбургских бабушек, и бата такие - видимо, ранее речь и смысл были просто от души и проникновенные", "Прекрасно, Арман ага, дай Бог, чтобы у всех матерей были сыновья, похожие на тебя", - отреагировали подписчики.