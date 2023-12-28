"Очень грустно": фанаты обсуждают расставание Мэрайи Кэри с бойфрендом после 7 лет отношений

Мэрайя Кэри и танцор Брайан Танака расстались после семи лет отношений. Об этом мужчина объявил в Instagram - Танака сообщил, что они "остались друзьями", передает NUR.KZ.

Брайан Танака объявил, что они с Мэрайей Кэри расстались. Пара была вместе семь лет. Танцор признал, что испытывает смешанные чувства, но называет период отношений с легендарной певицей "невероятными".

"Наше решение пойти своими путями было обоюдным, и мы сейчас справляемся с этим, сохраняя невероятную благодарность и уважение по отношению друг к другу. Воспоминания, которые мы создали, а также результаты нашего творческого партнерства останутся в моем сердце навсегда", - пишет Танака.

40-летний танцор выразил свою любовь к Мэрайе и ее детям от брака с актером Ником Кэнноном.

Поклонники восприняли новость с ноткой грусти - в комментариях они отмечают, что Брайан был хорошей парой для Мэрайи Кэри.

"Как фанат Мэрайи, хочу сказать, что мы благодарны тебе за поддержку нашей любимицы - спасибо, что так хорошо относился к ней все эти годы", "Очень грустно... Ты хороший парень. Можно было завести детей от суррогатной матери и остаться вместе, если тебе хотелось своих детей", - пишут под публикацией.

Танака не раскрыл причины расставания, однако, разные источники еще на прошлой неделе сообщали, что виной всему - разные приоритеты в жизни Танаки и Кэри. Сама Мэрайя никак не комментировала факт разрыва отношений.

Недавно Мэрайя Кэри встретилась с Джо Байденом в Белом доме. Певица также показывала уникальные кадры с первого и последнего концерта в Нью-Йорке с разницей в 30 лет.