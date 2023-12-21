Мэрайя Кэри встретилась с Джо Байденом в Белом доме: певица показала фото в соцсети
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54-летняя американская певица Мэрайя Кэри опубликовала в Instagram-аккаунте фото с президентом США Джо Байденом, которые были сделаны во время их встречи в Белом доме, передает NUR.KZ.
"На прошлой неделе я имела удовольствие встретиться с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Белом доме, чтобы объявить о начале сезона отпусков!
Находясь там, мы смогли увидеть все праздничное убранство и немного повеселиться!" - отметила Мэрайя Кэри под фото, которые разместила в карусели.
На встречу в Белый дом певица отправилась вместе с детьми - дочерью Монро и сыном Морокканом.
Не так давно Мэрайя Кэри показала фото с первого и последнего концерта в Нью-Йорке с разницей в 30 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2051881-merayya-keri-vstretilas-s-dzho-baydenom-v-belom-dome-pevitsa-pokazala-foto-v-sotsseti/