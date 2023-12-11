"30 лет спустя все та же": Мэрайя Кэри показала фото с первого и последнего концерта в Нью-Йорке

Мэрайя Кэри окунулась в ностальгию: после прошедшего концерта в Нью-Йорке 53-летняя певица нашла и опубликовала в Instagram фото 30-летней давности с той же концертной арены, передает NUR.KZ.

Мэрайя Кэри вспомнила свой первый гастрольный тур, который прошел в 1993 году в поддержку альбома "Music Box". Тогда поп-дива дала концерт в Нью-Йорке в преддверии Рождества - на ней было надето длинное красное платье в пол с эффектным разрезом, и в духе праздника Мэрайя бросала подарки со сцены прямо в зрительный зал.

Ровно тридцать лет спустя, почти в ту же самую дату, исполнительница хита "My All" дала очередной концерт - в том же городе, в том же концертном зале.

На Мэрайе надето похожее красное платье - только теперь тело 53-летней артистки прикрыто чуть больше. В один момент она снова бросила подарки преданным фанатам. Кадры с разбегом в три десятка лет получились уж больно похожими - Кэри решила их опубликовать.

"Все та же я, все та же арена, другой день! Всегда поддерживаем праздничный дух. Первая фотография - на сцене 10 декабря 1993 года, вторая - 9 декабря 2023", - написала под публикацией Мэрайя.

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