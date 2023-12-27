"Материнская любовь была, есть и будет": Успенская поздравила именинницу-дочь, которая некогда от нее отреклась

Татьяна Плаксина, единственная дочь Любови Успенской, отмечает 34-й день рождения. По этому случаю знаменитая мать опубликовала трогательное послание в Instagram, передает NUR.KZ.

Любовь Успенская назвала сегодняшний день самым большим праздником. В честь 34-го дня рождения дочери Татьяны 69-летняя певица окунулась в воспоминания.

"Когда я ее родила, это был самый счастливый день! На протяжении всей жизни у нас было много разных ситуаций, но я никогда не забывала и никогда не допускала мысли о том, что мы с Танечкой будем далеки друг от друга. Материнская любовь была, есть и будет, и никто ее не отменит", - пишет в поздравительном посте Успенская.

После разлада с матерью, срыва и отъезда в Америку Татьяна вновь находится рядом с известной певицей. Успенская признается - сейчас она счастлива, как никогда.

"Я вижу, как она счастлива, занимается любимым делом, поет, радует зрителей, друзей. Каждый день я вижу изменения в лучшую сторону! Я надеюсь, что все матери на Земле поймут, что такое настоящая любовь, которая может спасти мир и вытащить своего ребенка из большой беды.

Танечка, моя любимая, я поздравляю тебя с днем рождения! Делай меня счастливой каждый день, а больше мне ничего и не надо. Все остальное у нас есть, ведь мы рядом. Твоя мама", - завершила трогательный пост Любовь Успенская.

В ноябре 69-летняя звезда продемонстрировала фигуру в купальнике во время отдыха в Дубае.