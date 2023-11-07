"Потрясающая фигура!": 69-летняя Успенская запечатлелась в купальнике на пляже в Дубае (видео)

69-летняя певица Любовь Успенская, отдыхая на пляже в Дубае, похвасталась стройной фигурой в купальнике. Видео артистка разместила в Instagram и получила массу комплиментов, передает NUR.KZ.

"Дорогие друзья, наконец-то, я позволила себе буквально пару дней отдыха после работы в Дубае. И в этом видео я хочу ответить на часто задаваемый вопрос от журналистов и моих поклонников", - прокомментировала Любовь Успенская видео.

Как оказалось, многих интересует, где певица приобретает красивые купальники для отдыха. Она отметила, что не старается привлекать внимание на пляже, она хочет казаться "серой мышкой", но ее все равно узнают. Однако дома ее ждет сексуальное белье, заявила артистка.

"Вы посмотрите, какая кожа и фигура в ее годы! Просто огонь! Играет роль генетика в первую очередь, но и, конечно, уход в целом, но кожа просто огонь", "Какая у вас потрясающая фигура", "Шикарная Успенская, всегда была особенной", "Охо, я удивлена, очень красивое тело", - отметили подписчики.