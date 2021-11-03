"Преобразилась после лечения": дочь Успенской восхитила стройными ногами в микрошортах

Татьяна Плаксина. Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Пользователи отметили, что 32-летняя Татьяна Плаксина после пластической операции выглядит по-новому.

По всей видимости, в жизни единственной дочери Любы Успенской наступила белая полоса. Татьяна Плаксина вернулась из США в дом знаменитой мамы, сделала пластическую операцию и теперь выгляди значительно лучше.

Судя по фотографиям певицы с дочерью, в их семье наконец воцарил мир и покой. Звездная мама с наследницей проводят много времени вместе и радуют подписчиков совместными кадрами.

На днях Татьяна Плаксина предстала перед виртуальной публикой в микрошортах, восхитив пользователей.

Так дочь Успенской решила похвастаться своим внешним видом после пластической операции на чалюсть. Яркий и свежий образ 32-летней женщины приятно удивил подписчиков.

Дочь знаменитой певицы нарядилась в салатовые микрошорты и белые босоножки на шпильках. Татьяна выглядит абсолютно трезвой и похорошевшей.

А компанию ей в ролике составила звездная коллега Успенской певица Глюкоза.

Фанаты не поскупились на похвалу в комментариях. Многие порадовались преображению Татьяны, которой довольно нелегко жилось последние годы.

"Три красотки", "Танюша шикарна", "Ну вот не к кому и придраться, все хороши. Ну, а Люба конечно в своем возрасте реально дивная!!! О вас девочки и говорить нечего - богини",

"Таня, ты супер", "Прекрасно выглядишь", "Отлично держишься, молодец", "Похорошела после лечения, славно смотреть", "Голливудская улыбка", "Приятно смотреть", - гласят комментарии пользователей (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Как известно, несколько лет назад девушка сильно упала с велосипеда в Коста-Рике и разбила лицо, лишившись зубов.

Для того, чтобы восстановить челюсть, потребовалось несколько серьезных пластических операций. Не все были успешными. Вскоре с Плаксиной случился срыв. Девушка начала принимать запрещенные вещества и впала в зависимость.

Затем последовал крупный скандал с матерью. После конфликта с родительницей Татьяна сбежала в Штаты к отцу. Будучи за океаном дочь Успенской стала активно вести свой блог. Однако в Америке ей становилось только хуже.

Ранее Любовь Успенская была шокирована новым выпуском одного из вечерних ток-шоу. В эфире программы дочь артистки заявила, что подвергается насилию со стороны звездной матери.

Однако вскоре выяснилось, что все громкие заявления Татьяны сделаны под давлением и не имеют ничего общего с реальностью. По словам Любови Успенской, сотрудники ток-шоу воспользовались состоянием девушки и заставили ее говорить заведомо ложную информацию.

Так, певица была уверена, что Таню буквально взяли в заложницы. Продюсеры программы НТВ "сыграли на ее психической неустойчивости и настроили против родного человека".

Отметим, Татьяна - единственный ребенок Успенской, появилась на свет в четвертом браке певицы с бизнесменом Александром Плаксиным, с которым она живет с 1989 года.

Любовь Успенская – советская и российская певица, известная исполнением песен в жанрах русского шансона и городского романса и неоднократными победами на музыкальной премии "Шансон года".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940310-preobrazilas-posle-lecheniya-doch-uspenskoy-srazila-stroynymi-nogami-v-mikroshortah/