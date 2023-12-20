"Ругаюсь только за деньги": Мадлен назвала цену ссоры с собой в Сети

Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, высказалась о тех, кто пытается словить хайп на ее имени в Сети. Блогерша даже назвала цену "ссоры" с ней в Instagram, передает NUR.KZ.

"Людям только хлеба и зрелищ", - начала свои рассуждения в историях Instagram Мадлен. Девушка высказалась о "ругани и экшне" - по словам Мадины, когда дело касается каких-либо скандалов, она не выступает их инициатором, а лишь отвечает, защищая себя и свою честь.

"Меня это не оскорбляет, у меня шкура очень толстая на такие вещи. Но если человек, не пороча мою честь и не трогая мою семью, меня где-то упоминает, да и ладно. Если человеку это приносит деньги - да пожалуйста, мне не жалко. У меня огромная аудитория, и ругаюсь я только за деньги", - сказала Мадлен.

Блогерша даже назвала цену ссоры с собой - 20 миллионов тенге.

"Мое имя - самое дорогое в Казахстане. Поэтому его все используют в своих целях. Я не против, если это все в рамках дозволенного", - заключила Мамадалиева.

За жизнью Мадлен в Instagram наблюдает более 1,8 млн человек. Каждая публикация собирает в среднем от 50 до 90 тысяч лайков и сотни комментариев.

Недавно Мадина рассказывала о мужчинах в своей жизни, а также об источниках дохода.