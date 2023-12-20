Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Ругаюсь только за деньги": Мадлен назвала цену ссоры с собой в Сети

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Мадинахон Мамадалиева, известная как Мадлен, высказалась о тех, кто пытается словить хайп на ее имени в Сети. Блогерша даже назвала цену "ссоры" с ней в Instagram, передает NUR.KZ.

"Людям только хлеба и зрелищ", - начала свои рассуждения в историях Instagram Мадлен. Девушка высказалась о "ругани и экшне" - по словам Мадины, когда дело касается каких-либо скандалов, она не выступает их инициатором, а лишь отвечает, защищая себя и свою честь.

"Меня это не оскорбляет, у меня шкура очень толстая на такие вещи. Но если человек, не пороча мою честь и не трогая мою семью, меня где-то упоминает, да и ладно. Если человеку это приносит деньги - да пожалуйста, мне не жалко. У меня огромная аудитория, и ругаюсь я только за деньги", - сказала Мадлен.

Блогерша даже назвала цену ссоры с собой - 20 миллионов тенге.

"Мое имя - самое дорогое в Казахстане. Поэтому его все используют в своих целях. Я не против, если это все в рамках дозволенного", - заключила Мамадалиева.

За жизнью Мадлен в Instagram наблюдает более 1,8 млн человек. Каждая публикация собирает в среднем от 50 до 90 тысяч лайков и сотни комментариев.

Недавно Мадина рассказывала о мужчинах в своей жизни, а также об источниках дохода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2051619-rugayus-tolko-za-dengi-madlen-nazvala-tsenu-ssory-s-soboy-v-seti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.