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30 лет независимости Казахстана

"Я так выгляжу, потому что я богатая": 25-летняя Мадлен ответила на критику хейтеров

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанский блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, назвала свой рост, вес, национальность, а также ответила на вопрос подписчиков в соцсети о личной жизни, передает NUR.KZ.

Блогера попросили ответить, какой у нее рост, вес, а также рассказать, кто она по национальности.

"169 см, 58 кг. Мама - татарка, папа - узбек. Возраст 25 лет. 10.09.1998. Не стоит мне писать, что я выгляжу старше, я так выгляжу, потому что я богатая", - последовал ответ Мадлен.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Подписчики также поинтересовались, есть ли молодой человек у Мадлен.

"Надеюсь, этот счастливчик Морген", - гласит комментарий.

"Я не распространяюсь больше по поводу своей личной жизни. Кстати, Алишер в жизни очень воспитанный и добрый парень. Я в восторге от него", - заявила Мадлен.

Отметим, что Мадлен побывала на "свидании" Моргенштерна и Ксении Собчак в Дубае.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052505-ya-tak-vyglyazhu-potomu-chto-ya-bogataya-25-letnyaya-madlen-otvetila-na-kritiku-heyterov/

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