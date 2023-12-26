Айя Шалкар показала редкое фото с мамой

Казахстанская художница и модель Айя Шалкар показала пользователям Сети редкую фотографию со своей мамой. Кадр девушка опубликовала в историях Instagram, передает NUR.KZ.

Айя Шалкар довольно редко делится с многотысячной аудиторией подписчиков деталями своей личной жизни - художница не рассказывает, с кем встречается, и обычно не показывает близких людей. Так, совсем недавно известная казахстанская модель дала свое первое интервью в формате видео.

Сегодня, однако, был исключительный случай - девушка показала довольно редкое фото со своей мамой, Гаухар Есимхановой. Они присутствовали на рождественском бранче - кадр Айя выложила в историях Instagram.

"Мама", - лаконично написала Шалкар, снабдив фотографию смайликом с изображением короны.

Айя Шалкар с мамой. Фото: instagram.com/aya_shalkar

Согласно информации в профиле Гаухар Есимхановой, она воспитывает троих детей и занимается переводом книг. Женщина ведет блог, в котором пишет на самые разные темы, включая ЗОЖ, садоводство, развитие детей, а также о себе и своем мироощущении.

В начале декабря Айя Шалкар представила триптих из мечей авторского исполнения на выставке в США.