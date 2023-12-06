Айя Шалкар представила триптих из мечей авторского исполнения на выставке в США (фото)

Мечи авторского исполнения Айи Шалкар представлены на выставке современного искусства в Майами. Казахстанская художница рассказала о значении каждого меча в Instagram, передает NUR.KZ.

Серия работ казахстанской художницы и модели Айи Шалкар - это триптих стальных мечей: Ұмайбата (Благословение Великой матери), Айқошқар (Лунный рог) и Елескесер (Резак призраков).

В работе Айя использует сталь лазерной резки, кость лошади и веревку. Все мечи были изготовлены вручную в Алматы. Это лишь первая часть цикла работ, которые художница назвала "Миром Пери".

"Я так счастлива и благодарна за эту возможность! Спасибо всем, кто поддерживал меня с самого начала пути. Мир Пери только начинает раскрываться...", - загадочно написала Шалкар.

На недавних фото в белом платье Айю сравнили с Кейт Мосс.