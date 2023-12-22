"Нет такого понятия": Айя Шалкар высказалась о казахском менталитете и дала совет девушкам

Модель и художница Айя Шалкар дала первое интервью в видео-формате. В нем известная казахстанка поговорила о феминизме, менталитете и других вопросах, а также дала совет девушкам, передает NUR.KZ.

Айя Шалкар приоткрыла завесу таинственности вокруг своей персоны и поведала о некоторых аспектах своей жизни. Известная модель вернулась в Казахстан и рассказала о жизни в стране, а также о том, что ей нравится в казахском народе.

"В Казахстане я очень ценю доброту людей, то, что мы все очень коллективные. Наше разнообразие, открытость к другим, культура - этого у нас не отнять. Есть какое-то здоровое любопытство на то, чтобы узнать что-то новое. Я, будучи за рубежом, редко замечала такое у иностранцев", - рассказывает Айя.

Поделилась Шалкар и мнением о казахском менталитете. По ее словам, сама идея этого понятия ей не близка - она объяснила, почему.

"Само слово "менталитет" - оно выдуманное. Мол, мы какие-то и не можем поменяться. Это мне не нравится, и этот нарратив везде толкается и двигается - в виде шутки, серьезного разговора тоже.

Но у любого социолога, психолога можно спросить - нет такого вообще понятия. Словом "менталитет" чаще всего прикрываются. Оправдывают свое нежелание расти как личность и как народ в социальном плане, в принятии разных взглядов", - объясняет художница.

Затронула Шалкар и тему личной жизни - как выяснилось, у нее есть сталкеры, которые следят за ней.

"Всех сталкеров приходится блокировать. Они бывают разные: от каких-то мягких проявлений типа цветов, заканчивая реальным физическим преследованием. Поэтому я стараюсь и девушкам рекомендую не выкладывать истории с локацией или выкладывать, но не в моменте, когда вы там находитесь. Пока моей безопасности ничего не угрожало, но я все равно начеку", — рассказала модель.

Недавно Айя Шалкар представила триптих из мечей авторского исполнения на выставке в США.