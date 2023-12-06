Родители Армана Юсупова высказали мнение об откровенных фото келин

Что делать, если келин выставляет откровенные фото? Как быть, если не согласны с методами воспитания ребенка? Ответы Карина Оксукпаева узнала у родителей мужа Армана Юсупова, передает NUR.KZ.

Беременная третьим ребенком Карина Оксукпаева решила задать родителям своего супруга вопросы, которые "невестки боятся спрашивать". Ответы блогерша выложила в сторис Instagram.

Сначала мама и папа Армана Юсупова ответили, что делать, если келин публикует в соцсетях откровенные фотографии.

"Это сложный вопрос, 50 на 50. Будут ли осуждать? Но, в принципе, дети уже взрослые, поэтому нет таких ограничений", - сказала мама Юсупова.

"Мне бы это, конечно, не очень понравилось. Но таких келин у меня нет", - заключил отец Армана.

Еще один щекотливый вопрос касался воспитания внуков. Карина поинтересовалась у родителей супруга, что делать, если они не согласны с тем, как келин воспитывает своих детей.

"У матери интуиция - она ничего плохого своему ребенку не пожелает. Эта позиция меня успокаивает. Стараемся не вмешиваться. Конечно, иногда намекаем", - посмеялись папа и мама Юсупова.

Недавно блогеры Карина Оксукпаева и Арман Юсупов рассказали, почему разрешают своим детям материться.