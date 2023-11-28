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Арман Юсупов и Карина Оксукпаева рассказали, почему разрешают детям материться

Опубликовано:

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева
Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Беременная Карина Оксукпаева и ее супруг Арман Юсупов провели семейную фотосессию с детьми. Пара также рассказала о главных правилах, по которым живет молодая семья, передает NUR.KZ.

"Выложила результат того, из-за чего семья чуть не распалась", - подписала Оксукпаева видео с семейной фотосессии.

Судя по всему, съемки дались семье блогеров непросто, однако справиться с такими эмоциональными порывами молодым родителям помогают пять правил, которыми они поделились в публикации.

"1. Служение. Каждый в семье служит друг другу, вне зависимости от возраста. 2. Запрет на молчание. Никакого молчания, если обиделся. Выясняем все вопросы сразу. 3. Общие интересы. Важно, чтобы и нам было интересно, мы очень не любим играть в игрушки. 4. Что-то захотел - заработай. Просто так тебе никто и ничего не принесет, считаем важным это качество привить своим сыновьям. 5. Мы разрешаем детям проявлять свои теневые стороны. К примеру: материться, смотреть ужастики, орать, НО только при НАС. Это делается для того, чтобы не создавать ощущение запретного плода", - пишут Арман и Карина.

Кроме бэкстейджа, пара показала и готовые снимки. Результат получился ярким, несмотря на то, что фотографии черно-белые. Беременная Карина позирует с супругом Арманом Юсуповым и двумя детьми.

Карина Оксукпаева и Арман Юсупов готовятся стать родителями в третий раз - пара воспитывает двух сыновей, а скоро у них вновь родится мальчик. Карина предлагала подписчикам выбрать имя будущего малыша. В шортлисте на данный момент осталось два имени - Дамир и Димаш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2048037-arman-yusupov-i-karina-oksukpaeva-rasskazali-pochemu-razreshayut-detyam-materitsya/

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