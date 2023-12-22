Готовящийся стать отцом в третий раз Омиркул Айниязов умилил семейной фотосессией

Казахстанский певец Омиркул Айниязов, который скоро станет отцом в третий раз, поделился в соцсети новой семейной фотосессией - он показал беременную жену и своих детей, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце октября Омиркул Айниязов сообщил о том, что они с супругой снова ожидают пополнения в семье.

Артист разместил в соцсети семейную фотосессию, которую они организовали перед встречей Нового года.

"Всем вам желаю семейного счастья", - отметил он.

На фото запечатлены артист с беременной супругой, их маленькая дочь, а также старший сын с женой. Все члены семьи одеты одинаково - на них свитеры с новогодней тематикой.

"Ваша келин похожа на свою ене", "Будьте счастливы", "Правду говорят, что беременная женщина - это самая красивая женщина", "И дочь, и сын похожи на вашу жену", - отметили подписчики.

Два года назад у Айниязова родилась долгожданная дочь. О втором ребенке супруги мечтали больше 20 лет. А недавно артист женил взрослого сына, который попал в аварию перед свадьбой.