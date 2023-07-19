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Омиркул Айниязов рассказал о состоянии сына, попавшего в ДТП перед своей свадьбой (фото)

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Сын Омиркула Айниязова
Сын Омиркула Айниязова. Фото: instagram.com/nukallai

Отечественный певец Омиркул Айниязов рассказал подписчикам в Instagram о состоянии сына, попавшего в аварию перед своей свадьбой. Артист отметил, что Нуртугана выписали домой, передает NUR.KZ.

Накануне Омиркул Айниязов шокировал тревожным известием своих подписчиков. Он признался, что он и его жена пережили большое потрясение, узнав о том, что сын попал в ДТП.

"Прими это, сынок, как испытание Аллаха перед свадьбой. Была большая авария, мы не стали пугать людей, ожидая результата. Слава Всевышнему, все хорошо, увидимся на свадьбе", - отметил певец.

Подписчики пожелали скорейшего выздоровления молодому человеку. А недавно Айниязов сообщил, что сына выписали из больницы.

Напомним, в апреле 2021 года у Омиркулова Айниязова спустя 21 год родилась долгожданная дочь. Рождения малютки с нетерпением ожидали счастливые родители и старший брат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2029287-omirkul-ayniyazov-rasskazal-o-sostoyanii-syna-popavshego-v-dtp-pered-svoey-svadboy-foto/

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