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Омиркул Айниязов и его супруга сообщили о скором пополнении в семье (видео)

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Омиркул Айниязов с супругой
Омиркул Айниязов с супругой. Фото: instagram.com/omirkul_ainiyazov

Казахстанский певец Омиркул Айниязов, недавно женивший сына, сообщил журналистке Анне Данченко в программе "Жұлдызды шаңырақта" о скором пополнении в семье, передает NUR.KZ.

Напомним, в апреле 2021 года у Омиркула Айниязова спустя 21 год после рождения сына на свет появилась долгожданная дочь. Стало известно, что певец и его супруга готовятся стать родителями в третий раз.

Омиркул Айниязов пошутил, что Анна Данченко всегда первая узнает о новостях в его семье. Пара какое-то время скрывала от публики беременность, но теперь уже нет смысла этого делать, отметил артист.

В эфире программы "Жұлдызды шаңырақта" были показаны кадры с семейного торжества - на гендерной вечеринке супруги рассекретили пол будущего малыша. Из лопнувшего шара посыпалось конфетти голубого цвета. Супруги заявили, что очень счастливы.

Напомним, что этим летом сын Омиркула Айниязова попал в аварию перед своей свадьбой. Певец рассказал о состоянии сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042197-omirkul-ayniyazov-i-ego-supruga-soobschili-o-skorom-popolnenii-v-seme-video/

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